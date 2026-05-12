12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
  • Quaresma'dan Neymar sözleri: Dünya Kupası'nda olmalı!
Spor

Quaresma'dan Neymar sözleri: Dünya Kupası'nda olmalı!

Beşiktaş ve Portekiz Milli Takımı'nın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Neymar'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2026 Salı 22:25 - Güncelleme:
Quaresma, Portekiz'de yayın yapan LiveModeTV'ye verdiği röportajda, Neymar'ın 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılması konusunda hiçbir şüphe olmaması gerektiğini belirtti.

"Olabildiğince dürüst olacağım." diyerek sözlerine başlayan Quaresma "Bence insanların Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğini hala merak etmesi utanç verici. Bence buna şüphe olmamalı. Neymar orada olmak zorunda, nokta. O takımda Neymar'dan daha iyisi yok" diye konuştu.

Ricardo Quaresma, Brezilya'nın bir çok öenmli oyuncuya sahip olduğunu belirtirken "Onu sevseniz de sevmeseniz de Neymar'ı bir oyuncu olarak ele almalıyız. Ve bir oyuncu olarak, çoğu oyuncudan daha iyi. Diğer oyunculara da saygı duyarak söylüyorum, çünkü onlar da harika oyuncular. Ama Neymar, Neymar'dır" ifadelerini kullandı.

