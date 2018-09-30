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Quaresma'dan trivela şov

Portekizli süperstar, klasını Kayserispor karşısında da konuşturdu. 34’te Love’ın golünün hazırlayıcısı olan Q7, 71’de ise kendisiyle özdeşleşen trivela vuruşuyla konuk ekip kalecisi Silviu Lung’u avlayıp maçın yıldızı oldu.

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Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, şovuna dün akşam Kayserispor karşısında da devam etti. Sarı-Kırmızılılar karşısındaki mücadeleye ilk 11’de başlayan tecrübeli futbolcu, ilk olarak 34’te Vagner Love’ın golünün hazırlayıcısı oldu. Maç genelinde rakip kalede oldukça etkili bir görüntü sergileyen Q7, 71’de fırsatçılığını konuşturdu.
 
Gökhan Gönül’ün Kayserispor ceza sahasının sağından kaleye gönderdiği topun direkten dönmesinin ardından meşin yuvarlakla buluşan Portekizli süperstar, yaptığı trivela vuruşuyla rakibini avladı.
 
Kartal’a hayat verdi
 
Kayserispor karşısında kaydettiği golün ardından bu sezon 10 maçta 2 gol ve 7 asistlik performansa ulaşan Ricardo Quaresma, hücum hattında Siyah-Beyazlılar’a adeta hayat verdi.

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