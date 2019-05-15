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Quaresma'nın kalitesi Lens'i ezdi

Beşiktaş'ın Portekizli ismi Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'i performansıyla ikiye katladı.

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Üç haftalık tedavi sürecinin ardından yeşil sahalara Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı maçla dönen Ricardo Quaresma, attığı golün yanı sıra sergilediği futbolla 2-1'lik galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Portekizli yıldız, aynı zamanda mevkidaşı Jeremain Lens'i de performansıyla ikiye katladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği verimi alamadığı Lens, bu sezon 26 lig maçında 1674 dakikada sahada kalırken takıma 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

24 lig maçında toplam 1702 dakika oynayan Quaresma ise 3 gol ve 11 asiste imza attı. Lens, 239 dakikada bir skora katkı sağlarken Quaresma için bu rakam 121.5 oldu.

(Sabah)

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