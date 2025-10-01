Quinn Cook, Kevin Durant'in alternatif adresi hakkında konuştu

Cook, Brandon "Scoop B" Robinson'a verdiği demeçte, "Houston'ın[Tari]Eason, Reed Sheppard, Cam Whitmore gibi oyuncuları kadroda tutmasına şaşırdım ama bu Houston için harika bir hamleydi" ifadelerini kullandı.

Durant'in gelişiyle Houston'ın doğrudan şampiyonluk adayı olup olmayacağı sorusuna Cook tereddüt etmeden yanıt verdi: "Kesinlikle. Yüzde yüz. Geçen sezon Batı'da ikinci oldular ve Golden State'i iç sahada 7. maça götürdüler ama skor yükünü üstlenecek bir oyuncuları yoktu. Şimdi NBA tarihinin en iyi skorerine sahipler."

Cook, genç yıldız Jalen Green'in ilk play-off deneyimini yaşadığını ancak takımın o sakinleştirici, kritik anlarda topu alabilecek bir lidere ihtiyaç duyduğunu vurguladı: "Artık o oyuncuya sahipler. 'Topu verin bana' diyebilecek en iyi skorere."

Durant, Rockets'a katılmak için Jalen Green, Dillon Brooks ve birçok draft hakkının dahil olduğu yedi takımlı dev bir takasla Houston'a geldi. Takım, buna rağmen Eason, Sheppard ve Whitmore gibi önemli parçaları korumayı başardı. Cook, bu genç oyuncularla birlikte Durant'in tecrübesinin, Houston'ı zirveye taşıyacak karışımı oluşturduğunu belirtti.

Cook ayrıca, Durant'in alternatif rotası hakkında da konuştu: "Kyrie Irving ACL sakatlığını yaşamamış olsaydı, Durant'in Dallas Mavericks'e gitmesi yüzde yüz mümkündü. Onların ilişkisini biliyorum. Dallas'ın Durant'i alma ihtimali çok yüksekti."

Durant'in gelişiyle birlikte Houston'da dramatik bir kadro dönüşümü yaşanırken, takım Alperen Şengün, Clint Capela ve Jeff Green gibi isimlerin yanına süperstarını eklemiş oldu. Başantrenör Ime Udoka yönetimindeki Rockets, 2025-26 sezonuna artık şampiyonluk hedefiyle giriyor.