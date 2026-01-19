İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2834
  • EURO
    50,382
  • ALTIN
    6500.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Quinten Timber'dan ayrılık kararı

Teknik direktör Robin van Persie ile arası bozulan yıldız oyuncu Quinten Timber, Feyenoord'dan ayrılma kararı aldı.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 13:53 - Güncelleme:
Quinten Timber'dan ayrılık kararı
ABONE OL

Transfer Fenerbahçe ve adı Galatasaray ile anılan Quinten Timber, Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'dan ayrılma kararı aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransız ekibi ile Marsilya ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Feyenoord'un Sparta Rotterdam'a 4-3 yenildiği karşılaşmada 73. dakikada oyuna giren Hollandalı futbolcu, maçın ardından teknik direktör Robin van Persie ile arasında problem olduğunu net bir şekilde ortaya koydu ve takımdan ayrılmak üzere olduğunu duyurdu.

"BU YAŞANANLAR ÜZÜCÜ"

Robin van Persie'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Timber "Hakkımda söylenenleri söylenenleri maçtan önce ben de okudum. İşlerin bu şekilde sonuçlanması çok üzücü. Antrenörün oyuncuyu korumadığı birkaç kez daha oldu. Bunun da bir sınırı var. Feyenoord'da herkes elimden gelenin en iyisini yaptığımı biliyor, sağ bek oynasam bile her şeyimi veriyorum. Bazı şeylerin açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi.

"SON MAÇIM OLABİLİR!"

Sezon sonunda Feyenoord ile sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Timber "Kulüpten bedelsiz ayrılmayı tercih etmem ama bu durum ayrılma ihtimalimi artırıyor. Önümüzdeki günlerde bir şeyler olma ihtimali yüksek. Çok fazla hareketlilik var ve bunun sebebi de az önce bahsettiğim gibi. Bu, De Kuip'teki son maçım olabilir." açıklamasını yaptı.

MARSİLYA'YA ÇOK YAKIN!

Öte yandan Fabrizio Romano, Marsilya'nın Quinten Timber'in transferi için maaş konusunda sözlü anlaşma sağlandığını duyurdu. Haberde, Marsilya iel Feyenıırd arasında bonservis pazarlığının son aşamaya geldiği duyuruldu.

Bu sezon Feyenoord formasıyla 24 maça çıkan Quinten Timber, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.