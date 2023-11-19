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Spor

R. Madrid'den Arda Güler sonrası Türkiye'den bir transfer daha!

İspanya La Liga devi Real Madrid, genç yeteneklere yatırım yapmaya devam ediyor. Genç yıldız Arda Güler transferinden sonra Madrid ekibi, Trabzonspor'un 17 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan'ı gündeme aldı.

19 Kasım 2023 Pazar 18:05 - Güncelleme:
R. Madrid'den Arda Güler sonrası Türkiye'den bir transfer daha!
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Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, Türkiye'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

Defensa Central'da yer alan habere göre; Real Madrid, Trabzonspor'un 17 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan'ı gündeme aldı.

Madrid scout ekibinin Onuralp için harika raporlar sunduğu ve İspanyol devinin kısa süre içinde bordo mavili takımın kapısını çalabileceği ifade edildi.

BAYERN MÜNİH DE İZLİYOR

Öte yandan Bayern Münih ve Hoffenheim gibi Alman kulüplerinin de 17 yaşındaki kaleciyi yakından takip ettiği ve genç yaş milli takımındaki maçlarını izlettikleri öğrenildi.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor'un geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı Onuralp, zaman zaman A takım kadrosunda yer alsa da henüz forma şansı bulamadı.

U19 takımında görev yapan ve A takımla idmanlarını sürdüren başarılı eldivenin, Uğurcan Çakır sonrasında eldivenleri devralma ihtimali çok yüksek gösteriliyor.

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