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Spor

Rabiot sonunda imzayı attı

Transfer haberleri. Son olarak İtalya Ligi takımlarından Juventus forması giyen ve sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot, Marsilya'ya imzayı attı.

17 Eylül 2024 Salı 19:37 - Güncelleme:
Rabiot sonunda imzayı attı
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İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus ile olan sözleşmesi sona eren, ismi Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Adrien Rabiot yeni takımına imzayı attı. Fransız orta saha oyuncusu, Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA

Fransız devinden yapılan açıklamada, "Olympique de Marseille, Adrien Rabiot'nun transferini duyurmaktan mutluluk duyuyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağlık muayenesindeki başarının ardından Olimpiyat kulübüne imza attı" ifadelerine yer verildi.

JUVENTUS PERFORMANSI

29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Juventus ile çıktığı 212 karşılaşmada 22 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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