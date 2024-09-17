Rabiot sonunda imzayı attı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus ile olan sözleşmesi sona eren, ismi Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Adrien Rabiot yeni takımına imzayı attı. Fransız orta saha oyuncusu, Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA



Fransız devinden yapılan açıklamada, "Olympique de Marseille, Adrien Rabiot'nun transferini duyurmaktan mutluluk duyuyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağlık muayenesindeki başarının ardından Olimpiyat kulübüne imza attı" ifadelerine yer verildi.

JUVENTUS PERFORMANSI



29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Juventus ile çıktığı 212 karşılaşmada 22 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.