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Spor

Rabiot transferinin detayları ortaya çıktı!

Birçok takımın görüştüğü ancak ikna edemediği Adrien Rabiot'un menajeri olan annesini Marsilya yöneticisi Medhi Benatia ikna etti.

16 Eylül 2024 Pazartesi 18:46 - Güncelleme:
Rabiot transferinin detayları ortaya çıktı!
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Galatasaray dahil birçok takımın teklif yapıp ikna edemediği Adrien Rabiot, Marsilya'ya transfer oldu.

Fransız futbolcunun annesinin bitmek bilmeyen taleplerine rağmen Marsilya'ya ikna olmasının perde arkasında gerçek ortaya çıktı.

Le10Sport'ta yer alan habere göre; Yüksek talepleri nedeniyle birçok takıma transferi iptal olan Adrien Rabiot'un menajeri olan annesini, Marsilya yöneticisi Mehdi Benatia ikna etti ve oyuncu Fransız ekibine transfer oldu.

Haberde iki tarafında anlaşma için büyük çaba sarf ettiği ve sonunda orta noktada buluştuğu yazıldı.

Medhi Banatia'nın sunduğu projeye yoğun çaba sonrası ikna olan Rabiot, Marsilya ile anlaştı.

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