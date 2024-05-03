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Spor

Rachid Ghezzal: Belki birkaç ay önce olsa kazanamayabilirdik

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, Rizespor'a karşı alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

3 Mayıs 2024 Cuma 22:51 - Güncelleme:
Rachid Ghezzal: Belki birkaç ay önce olsa kazanamayabilirdik
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Rizespor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Rachid Ghezzal yaptığı açıklamada, "Derbi mağlubiyetinden sonra bugün önemli bir galibiyet aldık. İçeride bizi takip eden, arkamızda olan bir rakip. Gösterdiğimiz iyi reaksiyon kupa öncesi önemliydi. Her şeyimizi verdik galibiyet için. Hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Başarılı futbolcu ayrıca, "Galibiyet önemli maçlara hazırlanmak için en iyi yoldur. Belki birkaç ay önce olsa kazanamayabilirdik. Bu maç bize bir özgüven verecektir. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bugün taraftarımıza elimizden gelenin her şeyi vereceğimiz gösterdik. onların desteği bizim için önemli. Kupa maçında da desteklerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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