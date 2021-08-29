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Spor

Rachid Ghezzal: Beşiktaş benim evim

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçının ardından Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2021 Pazar 00:57 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 00:57
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Karşılaşmayı değerlendiren Rachid Ghezzal "Çok zor bir maçtı. Kendine ait stili olan bir takım karşı oynadık. 10 kişi oynamak özellikle zordu. Kalemizi gole kapatmayı da sürdürüyoruz. Bu da çok önemliydi. Şimdi milli takım arası var. Dinlenmek için yeterince aramız olacak." dedi.

Beşiktaş'ta olması hakkında konuşan Ghezzal "Beşiktaş'a dönmek harika hissettiriyor. Evimizde oynamak da harikaydı. Bu tarz maçlar zordur. Neredeyse 45 dakika 10 kişi oynadık ama taraftarımızın desteğiyle kazandık." ifadelerini kullandı.

Rachid Ghezzal "Beşiktaş benim evim." diyerek sözlerini noktaladı.

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