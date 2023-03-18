Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ı çok özledim

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, İstanbulspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Ghezzal yaptığı açıklamada, "Çok özledim. Sahada olmaktan ötürü mutluyum. Benim için zor zamanlardı. Uzun bir sakatlık ve ameliyat sürecinden döndüm. Vücüdunuzun eski hale dönmesi için zamana ihtiyacınız olur. Lig maçıyla geri döndüm. 1 asistle skora katkı verdim. Bunlar bana özgüven veriyor. Bu akşamın tadını çıkaracağım." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Umarım en iyi Rachid Ghezzal'ı sizlere sunabilirim. Elimden geleni yapacağım. Çok çalışacağım. Milli arada kendi seviyeme dönmek için bir fırsat. Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı