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Spor

Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olup olmadığına cevap veremem

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2 Ekim 2022 Pazar 22:47 - Güncelleme:
Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olup olmadığına cevap veremem
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Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Rachid Ghezzal, "Taraftarların ismimi haykırması, harikaydı. Taraftarın bu sevgisi için oynuyorum. Onlara teşekkür ederim. Bunun karşılığını sahada vermek için elimden geleni yapacağım." dedi.

Henüz tam olarak hazır olmadığını belirten yıldız oyuncu, "Henüz yüzde 100 hazır durumda değilim. Sağlık ekibi beni iyi hazırlıyor. En kısa zamanda yüzde 100 durumda olacağım." açıklamasını yaptı.

Rachid Ghezzal ayrıca, "Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olup olmadığına cevap veremem. Çünkü Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ın her oyuncusu kaliteli. Giresunspor maçında ne kadar hazır durumda olacağım, buna bakacağız." ifadelerini kullandı.

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