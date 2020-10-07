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Spor

Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta mesaiye başladı

Beşiktaş'ın yeni transfer, Rachid Ghezzal, siyah beyazlı takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

AA07 Ekim 2020 Çarşamba 16:04 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 16:04
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Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Bernard Mensah, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Dorukhan Toköz, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Güven Yalçın katılmadı. Beşiktaş'ın yeni transfer, Rachid Ghezzal ise siyah beyazlı takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda dar alan ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı noktaladı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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