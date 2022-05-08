Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ta olmak, burada oynamak harika bir duygu

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta siyah-beyazlı takım adına harika bir performans ortaya koyan Rachid Ghezzal, maçın ardından konuştu.

Beşiktaş'ta olduğu için onur duyduğunu ifade eden Ghezzal, "Beşiktaş'ta olmak, burada oynamak harika bir duygu. Sahada oldum sürece, Beşiktaş taraftarının sevgisine layık olabilmek için %100'ümü veriyorum. Taraftarın sevgisini ilk günden beri hissediyorum. Bu yüzden Beşiktaş formasını giydiğim sürece neyim varsa sahada veriyorum. Fenerbahçe karşısında kazanabilirdik, bunun için büyük bir mücadele ortaya koyduk ancak başaramadık, çok üzgün olduğumu söylemek isterim." dedi.

Batshuayi'nin kaçırdığı penaltı hakkında da konuşan Ghezzal, "Penaltı olduğu zaman atmak istedim ancak Batshuayi sorumluluk almak istedi, gol krallığına oynuyor. Batshuayi atamadı, sorun değil... İkinci penaltı olduğu zaman ben kullanmak istedim ve attım. Fenerbahçe karşısında çok iyi bir mücadele gösterdik. Takım ruhu açısından mutlu olduğumuzu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.