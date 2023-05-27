Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan ayrılabilir

Beşiktaş'ta bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın sezon sonunda satılacağı iddia edildi.
Cezayir basınındaki habere göre; siyah beyazlı takımdaki ilk iki yılında oldukça verimli bir dönem geçiren Ghezzal, bu sezon ise defalarca sakatlandı ve sezonu büyük ölçüde kaçırmasına neden olan bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.
Cezayirli yıldızın yaşadığı fiziksel sıkıntıların yanında nispeten yüksek maaşının da Beşiktaş Yönetimi'ni zorladığı ve futbolcunun satışına sıcak bakıldığı ileri sürüldü. Haberde yaz transfer döneminde Rachid Ghezzal'ın yeni bir takım bulmak zorunda kalacağı ifade edildi.
Yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 11 maçta forma giyerken 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.