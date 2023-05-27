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Spor

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan ayrılabilir

Beşiktaş'ın bu sezon art arda yaşadığı sakatlıklar yüzünden beklenen performansı veremeyen Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 13:13 - Güncelleme:
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan ayrılabilir
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Beşiktaş'ta bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın sezon sonunda satılacağı iddia edildi.

RACHID GHEZZAL'IN SATILMASI İÇİN İKİ NEDEN

Cezayir basınındaki habere göre; siyah beyazlı takımdaki ilk iki yılında oldukça verimli bir dönem geçiren Ghezzal, bu sezon ise defalarca sakatlandı ve sezonu büyük ölçüde kaçırmasına neden olan bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

"YENİ BİR TAKIM BULMAK ZORUNDA"

Cezayirli yıldızın yaşadığı fiziksel sıkıntıların yanında nispeten yüksek maaşının da Beşiktaş Yönetimi'ni zorladığı ve futbolcunun satışına sıcak bakıldığı ileri sürüldü. Haberde yaz transfer döneminde Rachid Ghezzal'ın yeni bir takım bulmak zorunda kalacağı ifade edildi.

11 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 11 maçta forma giyerken 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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