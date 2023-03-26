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Spor

Rachid Ghezzal, derbiye yetişecek mi? Özel program...

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçı için özel olarak hazırlanıyor. Derbide forma giymek isteyen tecrübeli oyuncu büyük çaba sarf ediyor.

26 Mart 2023 Pazar 12:15 - Güncelleme:
Rachid Ghezzal, derbiye yetişecek mi? Özel program...
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Siyah-Beyazlılar'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, formunu her geçen gün artırıyor. İstanbulspor karşısında 63 dakika sahada kalan Ghezzal, Fenerbahçe derbisinde yeni imajıyla 90 dakika boyunca mücadele etmek için özel olarak hazırlanıyor.

Kara Kartal'ın yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Siyah-Beyazlı formayla ilk 11'deki yerine uzun bir süre sonra İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte dönüş yapmıştı.

Ayak tabanı ve kasık bölgesindeki sorunlarının atlatması sonrasında Milli arada takım izinliyken bile çalışmalarını sürdüren Cezayirli oyuncu, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

Son olarak yeni saç stiliyle dikkat çeken Ghezzal, Fenerbahçe karşılaşmasına kadar form olarak 90 dakika sahada kalabilecek duruma gelecek. İstanbulspor mücadelesinde oyuna ilk 11'de başlasa da 63. dakikada yerini Nathan Redmond'a bırakan Ghezzal, Kadıköy'de oynanacak dev müsabakada oyunun son anına kadar görev yapabilecek.

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