Rachid Ghezzal: Ersin Destanoğlu bu sene bizi çok kurtardı

11 Şubat 2022 Cuma 00:13 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 00:13

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ghezzal Türkiye kupasının kendileri için hedef olduğunu belirterek, "Bu sene zor geçiyor. Tüm takımlar daha güçlü. Her maçı bu şekilde savaşarak oynamalıyız. Lig zorda ama kupa bizim için hedef. Bugünkü gibi oynamalıyız. Maçı ve turu hak ettik. Takımımı tebrik ediyorum." sözlerini kullandı.

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltılarla tur atlamalarıyla ilgili ise Ghezzal, "Ersin varken iş son penaltılara bile kalmıyor. Çok iyi bir kaleci. Bu sene bizi çok kurtardı. Ersin adına çok mutluyum." diyerek açıklamalarını tamamladı.