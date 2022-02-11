İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2022 Cuma / 10 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rachid Ghezzal: Ersin Destanoğlu bu sene bizi çok kurtardı
Spor

Rachid Ghezzal: Ersin Destanoğlu bu sene bizi çok kurtardı

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Göztepe'yi penaltılarla yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

11 Şubat 2022 Cuma 00:13 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 00:13
ABONE OL

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ghezzal Türkiye kupasının kendileri için hedef olduğunu belirterek, "Bu sene zor geçiyor. Tüm takımlar daha güçlü. Her maçı bu şekilde savaşarak oynamalıyız. Lig zorda ama kupa bizim için hedef. Bugünkü gibi oynamalıyız. Maçı ve turu hak ettik. Takımımı tebrik ediyorum." sözlerini kullandı.

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltılarla tur atlamalarıyla ilgili ise Ghezzal, "Ersin varken iş son penaltılara bile kalmıyor. Çok iyi bir kaleci. Bu sene bizi çok kurtardı. Ersin adına çok mutluyum." diyerek açıklamalarını tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.