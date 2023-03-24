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Spor

Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlanıyor

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçında 90 dakika forma giymek istediğini teknik heyete iletti. Yıldız oyuncu bireysel çalışmalar ile derbiye en iyi şekilde hazırlanıyor.

Sabah24 Mart 2023 Cuma 10:31 - Güncelleme:
Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlanıyor
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Sakatlıktan yeni kurtulan ve yavaş yavaş ilk 11'e monte edilen Rachid Ghezzal, İstanbulspor karşısında forma şansı bulmuş uzun bir aradan sonra döndüğü yeşil sahalarda asistini yapmıştı.

Ancak maçın 63. dakikasında kondisyonu yeterli olmadığı için teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınmıştı.

Sabah'ın haberine göre Ghezzal, Fenerbahçe derbisinde 90 dakika formak istiyor. Cezayirli yıldız, antrenmanlardan sonra bireysel olarak çalışmalarına devam ederek fizik gücünü arttırmayı hedefliyor.

Ghezzal, bu hedefe ulaşabilmek için ayrıca bireysel olarak vücut güçlendirme çalıştırmaları da yaptığı belirtildi.

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