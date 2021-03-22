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Spor

Rachid Ghezzal, Fenerbahçe'yi yine boş geçmedi!

Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Aboubakar'ın golünde asisti yapan Ghezzal, Vodafone Park'ta da sarı lacivertli takımı boş geçmedi.

22 Mart 2021 Pazartesi 10:13 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:13
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Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunun son gününde İngiliz ekibi Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal şova devam ediyor... Derbi öncesinde ligde yaptığı 12 asistle dikkat çeken Cezayirli futbolcu, Fenerbahçe'yi yine affetmedi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı mücadelede de Aboubakar'ın attığı golün pasını veren yıldız oyuncu dün de Sarı-Lacivertliler'i boş geçmedi.

EN ÖNEMLİ KOZLARDAN

Vida'nın golünde ortayı açan isim olan başarılı oyuncu 1 puanda büyük pay sahibiydi. Ligdeki 13. asistine imza atarak ön plana çıkan başarılı oyuncu şampiyonluk yolunda Kara Kartal'ın en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor.

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