Rachid Ghezzal: Hayatımın en kötü sezonuydu

Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Rachid Ghezzal, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"KAMP GÜZEL GİDİYOR"

"Kamp çalışmaları iyi gidiyor. Herkes çok çalışıyor, yüzde yüzünü vermeye çalışıyor. Hava güzel, imkanlar güzel. İlk resmi maçımıza elimizden geldiğinde hazırlanmaya çalışıyoruz."

"ŞU ANDA ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

"Çok iyi hissediyorum. Zor bir sezon oldu benim için. Hayatımın en kötü sezonu oldu diyebilirim. Futbolda bazen bunlar olabiliyor. Şu anda takımla birlikte idmanlara başladım. Hiç idman kaçırmadım. Sahada olmak güzel, takım arkadaşlarımla olmaktan dolayı keyifliyim. Umarım en kısa zamanda çıkabileceğim en yüksek seviyeye çıkabilirim. Benim de takımın da buna ihtiyacı var."

"UMARIM HAZIR OLURUM"

"Sürekli çalışıyorum, bu hocaya da bağlı. İlk resmi maçta sahada olmak için çok fazla efor sarf ediyorum. Şu anda kamptayız, çalışmalarımız devam ediyor. Hazırlık maçlarımız var. Umarım ilk resmi maça kadar hazır olurum."

2017, BEŞİKTAŞ-LYON MAÇI

2017'deki Lyon maçında Aboubakar cezalı olmasa sonuç değişir miydi?

"Güzel soru ama bilmiyorum. Aboubakar çok iyi bir santrafor. O dönem Beşiktaş çok iyi bir takıma sahipti. Quaresma, Cenk, Atiba, Oğuzhan... Çok iyi bir takımdı Beşiktaş. Stadyumdaki atmosferin beni ne kadar etkilediğini söylemiştim. Birkaç yıl sonra burada oynama şansı buldum. Futbol bu anlamda inanılmaz bir şey gerçekten. Soruya gelirsek, bilemiyorum. Aboubakar olsa belki sonuç daha farklı olabilirdi. Çünkü Aboubakar sonucu değiştirebilecek çok iyi bir oyuncu."

"ROSIER İLE İYİ BİR BAĞIMIZ VAR"

"Aramızda iyi bir bağ var. İlk günden bu hissiyata ikimiz de sahibiz. İkimizin de birbirimizi geliştirdiğini söyleyebilirim. O beni, ben onu performans olarak yukarıya taşıyoruz. Birbirimizin performansı takımı da etkileyecektir. Valentin ile tekrar birlikte oynayacak olmaktan dolayı mutluyum."

"GÜNEŞ'LE ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM"

"3 farklı birbirinden farklı hocayla çalışma fırsatım oldu. Şenol Hoca'yla çalışmalarımız iyi gidiyor. Sürekli konuşuyoruz. Bana ilham veriyor. Takım için önemli olduğumu söylüyor, bunu hissettiriyor. Kendisiyle çalışmaktan dolayı mutluyum."

BURAK YILMAZ

"Burak Yılmaz'la ilişkimiz çok iyi. Burada olmasından dolayı şanslıyız. Hala futbol oynayabilirdi. Bize çok fazla yardım edecek bunun farkındayım. Bizi çok hızlı bir şekilde anlıyor. Hoca-oyuncu arasında köprü olabilecek bir isim. Bana fazlasıyla yakınlık gösteriyor. Geçen sezondan sonra böyle bir destek görmek benim için çok önemliydi. Bize çok fazla yardımcı olacağı kesin."

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"Beşiktaş'ta oynadığınız zaman şampiyonluğa oynarsınız. Ligde ve kupada hedefimiz şampiyonluk. Konferans Ligi'nde başlayacağız. Eleme turlarını geçmek zor. İnşallah turları geçeriz. Umarım burada da iyi şeyler yapacağız. Bu turnuvada da en iyi yerde bitirmeye çalışacağız."

LİGDE BEĞENDİĞİ OYUNCULAR

"Ligde çok iyi oyuncular var. Kerem, İrfan Can, Bakasetas beğendiğim oyuncular. Böyle oyuncular seviyeyi yükseltir. Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu. Kalitesini kısa sürede gösterdi ve dünyanın en iyi takımına transfer oldu. Türkiye'de genç bir jenerasyon var ve bu genç jenerasyon kalitesini kısa sürede gösterecek."

"UMARIM KARŞILIĞINI VERİRİM"

"Şu anda en iyi seviyeme yaklaşmak için çalışmalarımı devam ettiriyorum. Taraftarmıza gösterdikleri destek ve sevgiden dolayı teşekkür ederim. Umarım bu sezon karşılığını iyi oyun ve iyi futbolla verebilirim."