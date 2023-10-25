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Spor

Rachid Ghezzal: ''Hedefimiz sadece 3 puan''

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2023 Çarşamba 21:29 - Güncelleme:
Rachid Ghezzal: ''Hedefimiz sadece 3 puan''
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UEFA Konferans Ligi 3. maçında deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşack Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hedefin ne olursa olsun 3 puan olduğunu söyleyen Rachid Ghezzal, "Yarın ne yapıp edip mücadeleden 3 puanla ayrılıp grupta iyi bir konuma gelmek istiyoruz." dedi.

Karşılaşmadan galibiyetle döneceklerini söyleyen Rachid Ghezzal, "Şanslıyız, burada hava daha soğuk olabilirdi. Kura çekildiğinde buraya geleceğimizi biliyorduk. Biz hazırız ve çok iyi hazırlandık. Bu soğuk hava bizi daha çok motive edebilir. Buradan galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Suni zeminde fazla oynamadıklarını söyleyen Rachid Ghezzal, "Bu çok olağan bir durum değil. Çok nadiren oynanabilir ama biz suni zeminde çok fazla oynamıyoruz. Çok kötü zemin yerine suni zemini tercih ederim. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Beşiktaş gibi oynayıp sahadan galibiyetle ayrılacağız." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Kendimi iyi hissediyorum. İki maçta 90 dakika oynadım. Kendimi %100 hazır hissediyorum. Zaten iyi oynamasam hocam beni tercih etmezdi."

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