İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2022 Pazartesi / 9 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2276
  • EURO
    18,1049
  • ALTIN
    1002.87
  • BIST100
    3352.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rachid Ghezzal için son karar Valerien Ismael'in
Spor

Rachid Ghezzal için son karar Valerien Ismael'in

Süper Lig'de yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal teknik direktör Valerien Ismael'in tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

AA3 Eylül 2022 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise teknik direktör Ismael'in tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.