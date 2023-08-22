Rachid Ghezzal için sürpriz transfer iddiası!

Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fransız basınında yer alan haberde Ghezzal'ın yeni sezonda Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olduğu belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Başakşehir'in Cezayirli futbolcuyu gözüne kestirdiği ve Ghezzal'ı transfer için öncelikle hedef haline getirdiği aktarıldı.

Başakşehir'in, 31 yaşındaki futbolcu için iki oyuncuyu pazarlıklarda kullanmayı planladığı ifade edildi.

Son iki sezonda sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan Ghezzal'ın Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Deneyimli oyuncunun kontratında uzatma opsiyonu da bulunuyor.