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Spor

Rachid Ghezzal: İlk golü bulana kadar zorlandık

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

20 Aralık 2020 Pazar 21:17 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 21:17
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Mutlak kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Rachid Ghezzal, "Maçın önemini biliyorduk. Birlikte oynadık ve başardık. Zor maçtı. İlk golü bulana kadar zorlandık. Sabırlıydık. Topu kaybettiğimiz yerde direkt baskı yaptık ve bu şekilde kazandık." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLUYUM"

Beşiktaş'taki geleceği hakkında da konuşan Ghezzal, "İlk günden beri herkes bana iyi davranıyor. Bu da bana özgüven veriyor. Elimden geleni yapıyorum ve bunun için çok destek görüyorum. Beşiktaş'ta çok mutluyum. Geleceği düşünmüyorum. Verebileceğim katkıyı vermek istiyorum. Tek düşüncem bu. Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıma sezon sonunda bakacağız." şeklinde konuştu.

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