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  • Rachid Ghezzal maç sonu isyan etti! Yaptığı paylaşımlar gündem oldu
Spor

Rachid Ghezzal maç sonu isyan etti! Yaptığı paylaşımlar gündem oldu

Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmesinin ardından hakem Burak Pakkan'a sosyal medyadan tepki gösterdi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 21:59 - Güncelleme:
Rachid Ghezzal maç sonu isyan etti! Yaptığı paylaşımlar gündem oldu
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında ağırladığı Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Kritik müsabakanın ardından ise Rizesporlu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

GHEZZAL'DAN PAYLAŞIMLAR

Maçın 78. dakikasında oyundan çıkarken önce ağır davrandığı, ardından hakeme itirazı için iki sarı kartla kırmızı kart gören Rachid Ghezzal, maç sonu yaptığı ilk paylaşımda "Sirk devam ediyor." yazdı.

Rachid Ghezzal, çok sert tepki gösterdiği bir paylaşım daha yaptı.

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