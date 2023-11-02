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Spor

Rachid Ghezzal sakatlıktan bir türlü kurtulamıyor

Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Rachid Ghezzal, Beşiktaş kariyerinde tam 14. kez sakatlandı.

Takvim2 Kasım 2023 Perşembe 09:58 - Güncelleme:
Rachid Ghezzal sakatlıktan bir türlü kurtulamıyor
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Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın başı yaşadığı sakatlıklar yüzünden büyük dertte. 31 yaşındaki futbolcu son olarak Gaziantep maçının 19. dakikasında yaşadığı sakatlık yüzünden oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Yapılan incelemede sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Ghezzal'ın yaklaşık 2 hafta forma giymesi beklenmiyor.

TAM 37 MAÇ KAÇIRDI

Bu sezon 2, Beşiktaş kariyerinde ise 14. kez sakatlık geçiren yıldız futbolcu bu nedenden dolayı 37 maç kaçırırken 247 gün de formasından uzak kaldı. Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek yıldız ismin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Başkan adaylarının da çok fazla sakatlık geçiren ve eski formundan uzak olan Ghezzal'la devam etmek istemediği de gelen haberler arasında. Bu sezon 10 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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