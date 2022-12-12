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Spor

Rachid Ghezzal: Şampiyonluk için en büyük aday Beşiktaş!

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, sakatlığı olmasına rağmen Antalya kampına götürülmüştü. Burada rehabilitasyon sürecine devam eden Rachid Ghezzal, sakatlığı ve Beşiktaş2ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sabah12 Aralık 2022 Pazartesi 11:52 - Güncelleme:
Rachid Ghezzal: Şampiyonluk için en büyük aday Beşiktaş!
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Beşiktaş'ta sakat olmasına rağmen Antalya kampına götürülen ve tedavisine burada devam edilen Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN EN BÜYÜK ADAY BİZİZ"

Cezayirli futbolcu, güzel bir sezon geçtiğinin altını çizerek "Çekişmeli bir sezon oluyor. Tabii ki bu ligin kalitesi açısından çok önemli. Biz de iddiamızı göstermeye devam edeceğiz. Zaman zaman şansızlık yaşadık ancak şampiyonluk için en büyük aday Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA SESLENDİ

Siyah-beyazlı yıldız, tedavisinin iyiye gittiğini de bildirerek sahaya çıkmayı iple çektiğini sözlerine ekledi. Tecrübeli futbolcu, taraftarlara da mesaj gönderip "Onları çok özledim. Desteklerinin esirgemedikleri için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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