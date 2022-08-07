Rachid Ghezzal: Son ana kadar savaşan Beşiktaş izletmeye devam edeceğiz

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında evinde Kayserispor'u 90+6. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Bu maçta golü atan isim olan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu.

Ghezzal'in açıklamaları şu şekilde:

"Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Kayserispor çok güçlü ve topla iyi oynayan bir takım. Bu galibiyet çok önemliydi. Bu tür maçlarda konsantrasyon gerekiyor. Biz de bunu sonuna kadar yaptık, sürekli savaştık. Çok mutluyum. Golü attığım için ekstra mutluyum. Son ana kadar savaşan Beşiktaş izletmeye devam edeceğiz."

"BAZI ŞEYLER OTOMATİKLEŞECEK"

"Sezonun ilk maçı ve yeni oyuncularımız var. İlk defa bir resmi maçta Wout ve Jackson ile oynadım. Alışmamız zaman alacak. Birbirimizi tanıyıp bazı şeylerin otomatikleşmesini bekleyeceğiz. Kolay değil. Kayserispor ciddi anlamda ilk yarıda topu iyi kullandı. Önde baskıdan sonuç alamadık. Oyun tempoları yüksekti onların. Fazla pozisyon bulamadık. Tempoları düşünce oyunu domine etmede daha iyiydik. Kırmızı karttan sonra rakip çekildi, şanslar bulduk."

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

"Gol yemeden kazanmak da önemliydi. Daha iyi olacağımızdan eminim. Biz aile gibiyiz Beşiktaş'ta. Bu taraftarla, Beşiktaş camiasıyla biz bir aileyiz."