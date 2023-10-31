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Spor

Rachid Ghezzal yine sakatlandı! Beşiktaş kötü haberi duyurdu

Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçında sakatlanan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

31 Ekim 2023 Salı 14:33 - Güncelleme:
Rachid Ghezzal yine sakatlandı! Beşiktaş kötü haberi duyurdu
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Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Siyah beyazlı kulüp, Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Rachid Ghezzal'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

4.5 AY SONRA DÖNMÜŞTÜ

20. dakikada kendini yere bırakan Cezayirli oyuncu, ligin 4. haftasında Sivasspor maçıyla 4.5 ay sonra sahalara dönmesine rağmen 58 gün sonra yeniden sorun yaşadı.

Siyah beyazlı formayla bu sezon ikinci, toplamda 14. kez problemle karşı karşıya kaldı.

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