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Spor

Rachid Ghezzal: Zor zamanlardan geçiyoruz

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

3 Aralık 2021 Cuma 22:42 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 22:42
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Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rachid Ghezzal "Çok üzgünüz tabii ki. Kazanmayı istediğimiz bir maçtı. Kendi özgüvenimiz, taraftarımız için kazanmayı çok istedik. Yine ve yine kendi hatamızdan gol yedik. Zor zamanlardan geçiyoruz. Çok çalışmamız ve bir an önce kazanan takım kimliğine geri dönmemiz lazım." dedi.

Oyundan çıkmasıyla ilgili konuşan Ghezzal "Bir ağrım yoktu. Bu maçta oynamak için iyiydim. Sonuna kadar mücadele edeceğim bu takımın başarısı için, sonuna kadar savaşacağım. Zor durumdayız ama başımızı dik tutmalıyız. Bu ligde yapılan her hata golle cezalandırılır. Çok çalışıp geri dönmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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