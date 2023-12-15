Rachid Ghezzal'a talip çıktı!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde açıklanan ve 5 kişilik kadro dışı kalan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'a sürpriz bir talip çıktı.

TAKIM BELLİ DEĞİL

Fransa basınından çıkan habere göre 31 yaşındaki Cezayirli kanat için Suudi Arabistan takımlarından birisi talip oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Rachid Ghezzal için henüz hangi takımın talip olduğu açıklanmadı. Ancak yıldız oyuncunun kadro dışı kalması sebebiyle gelen bu teklifi değerlendirmesi de bekleniyor.

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.