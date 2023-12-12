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Spor

Rachid Ghezzal'dan açıklama

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan beş oyuncudan biri olan Rachid Ghezzal sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ghezzal, kadro dışı kalmasının 'keyfi ve politik' bir karar olduğunu belirtti.

12 Aralık 2023 Salı 17:43 - Güncelleme:
Rachid Ghezzal'dan açıklama
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Beşiktaş'tan önceki gün yapılan açıklamada 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." denildi.

Kadro dışı kararının ardından Rachid Ghezzal sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Ghezzal'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı, "Bu sabah sosyal medyada tesadüfen keşfettiğim kulübün açıklamasını dikkate alıyorum. Bu beni şoke etti ve derinden yaraladı. Beşiktaş formasını giymekten, kazanmaktan ve takım için savaşmaktan her zaman gurur duydum ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Ancak, ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu nedenle bu dışlamanın hiçbir şeyle ilgisi olmadığını size söylemeliyim. Bu tamamen keyfi ve politik bir karardır. Tüm taraftarlara, destek mesajlarınızın hepsini gördüğümü bilin. Bu mesajlar beni etkiledi ve size minettarım. Sizi seviyorum"

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