Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a müjde!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 21 Mayıs Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından minyatür kale ve dar alanda taktiksel çift kale maç yaptı.

GHEZZAL GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, takımla çalışmalara başladı.

RACHİD GHEZZAL'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş forması ile 11 resmi maça çıkan başarılı kanat oyuncusu Rachid Ghezzal 2 gol, 3 asistlik performansla skora katkı sağladı.