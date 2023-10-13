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Spor

Rachid Ghezzal'dan derbiye özel çalışma

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalarda yoktu. 31 yaşındaki deneyimli orta saha Galatasaray derbisine hazır olabilmek için özel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik13 Ekim 2023 Cuma 09:00 - Güncelleme:
Rachid Ghezzal'dan derbiye özel çalışma
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Gözler Galatasaray derbisine çevrilen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci yaşanıyor.

Siyah-Beyazlı forma altında eski günlerindeki performansını yeniden göstermek isteyen Rachid Ghezzal, son dönemde çıkışa geçmişti.

Bu sezon genelinde 7 maçta bir kez rakip fileleri havalandıran, 3 de gol pası veren Cezayirli kanat oyuncusunun özel hoca eşliğinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun, eski formuna dönmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söylediği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Cezayirli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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