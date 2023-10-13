Rachid Ghezzal'dan derbiye özel çalışma

Gözler Galatasaray derbisine çevrilen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci yaşanıyor.

Siyah-Beyazlı forma altında eski günlerindeki performansını yeniden göstermek isteyen Rachid Ghezzal, son dönemde çıkışa geçmişti.

Bu sezon genelinde 7 maçta bir kez rakip fileleri havalandıran, 3 de gol pası veren Cezayirli kanat oyuncusunun özel hoca eşliğinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun, eski formuna dönmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söylediği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Cezayirli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.