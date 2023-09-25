Rachid Ghezzal'dan dönüş sinyali!

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Kayserispor maçındaki performansıyla eski günlerine dönüş sinyali verdi.

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Yetenekli kanat oyuncusu oyunda kaldığı 73 dakika boyunca yaptığı asistin dışında performansıyla da dikkat çekti.

Hücumda Onur Bulut ile olan uyumu, etkili ortaları ve diagonel paslarıyla öne çıkan yıldız futbolcu eski günlerine dönüş sinyali verdi. 31 yaşındaki yıldız, Kayserispor maçında en fazla çalım atan, şut çeken ve isabetli orta yapan oyuncu olmayı da başardı.

"EN İYİ GHEZZAL'I GÖSTEREMEDİM"

Maç sonunda açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Bugün en iyi Ghezzal'ı gösteremedim ama geri döndüğüm için mutluyum. Biz Beşiktaş'ız, her şeyimizi vermek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Cezayirli futbolcu uzun süreli sakatlığı ve kayınvalidesi ve oğlunun geçirdiği trafik kazası nedeniyle sezon başında birçok maç kaçırmıştı.