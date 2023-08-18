Rachid Ghezzal'dan oğlu için açıklama

Oğlu trafik kazası geçirdiği için Fransa'ya giden Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Ghezzal, "Oğlumun ameliyatı çok şükür iyi geçti, hala hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesi Fransa'da trafik kazası geçirmişti. Cezayirli futbolcunun oğlunun ve kayınvalidesinin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, 31 yaşındaki futbolcunun tedavi sürecini takip etmek için Fransa'ya gitmişti.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN GOLDEN SONRA GHEZZAL'A MESAJ

Beşiktaşlı futbolcular da dün akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında, Neftçi Bakü'yü 2-1 yendikleri maçta Rachid Ghezzal'a destek vermişti. Siyah-beyazlı futbolcular, Aboubakar'ın attığı golün ardından üstünde "Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle" yazılı Beşiktaş forması açarak, Fransa'da bulunan Ghezzal'a desteklerini göstermişlerdi.