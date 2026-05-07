Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Faslı oyuncu, birlikte şampiyonluk yaşadığı eski hocası Sergen Yalçın'a destek oldu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın son dönemde alınan sonuçlarla birlikte, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor mağlubiyetinin ardından geleceği tartışma konusu olmuştu. Tecrübeli teknik adama bir destek paylaşımı da Rachid Ghezzal'dan geldi.

Instagram hesabından Yalçın ile sarıldıkları bir anı paylaşan Ghezzal, kısa sürede bu paylaşımıyla gündem oldu.

