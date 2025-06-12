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Spor

Rachid Ghezzal'dan transfer itirafı! ''Galatasaray daha fazla teklif etti ama...''

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Rachid Ghezzal, siyah beyazlılarda forma giydiği döneme ilişkin bir transfer itirafında bulundu. Ghezzal, 'Galatasaray daha fazla para teklif etti ama Beşiktaş'ta kalmak istedim' dedi.

Haber Merkezi12 Haziran 2025 Perşembe 00:21 - Güncelleme:
Rachid Ghezzal'dan transfer itirafı! ''Galatasaray daha fazla teklif etti ama...''
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rachid Ghezzal, açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a ilişkin bir transfer itirafı da yapan Ghezzal, "Galatasaray daha fazla para teklif etti ama Beşiktaş'ta kalmak istedim" dedi.

Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Ghezzal, başlangıçta Türkiye'ye gitmek konusunda istekli olmadığını söyledi:

"Beşiktaş'a geldiğimde, Türkiye'ye giderken çok istekli değildim. Çünkü önceki yıllar zor geçmişti. Transfer döneminin son gününde Türkiye'ye gittim. İçimden 'artık üst düzey liglerde değilsin' diyordum. Ama Beşiktaş büyük kulüp. Covid dönemi olduğu için taraftarlar yoktu ama sahada her şey harikaydı. Uçuyordum resmen."

"SERGEN YALÇIN BENİ YOUTUBE'DAN İZLEMİŞ"

Beşiktaş'a geliş sürecinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın etkisine dikkat çeken Ghezzal, transferin perde arkasını şu sözlerle anlattı:

"Beşiktaş'a yıldız oyuncu olarak gelmedim. Hoca beni YouTube videosuyla transfer etti. Sergen Yalçın, efsane bir hoca. 'Ghezzal, Ghezzal, getirin bu çocuğu' demiş. Video izleyip karar vermiş."

"GALATASARAY DAHA FAZLA PARA TEKLİF ETTİ AMA..."

Ghezzal, kariyerinin zirvesinde Beşiktaş'ta kalmayı tercih ettiğini ve Galatasaray'ın daha yüksek teklifine rağmen kararını değiştirmediğini açıkladı:

"28-29 yaşında, kariyerimin zirvesinde iyi bir kontrat aldım. Galatasaray daha fazla para teklif etti ama Beşiktaş'ta kalmak istedim. Çünkü orada bir hikaye yazmıştım. En iyi sözleşmemi imzaladım."

"KADRO DIŞI KALDIĞIMIZI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Kadro dışı kalma sürecini anlatan Ghezzal, yaşananları "tamamen finansal sebepler" olarak değerlendirdi:

"Yeni başkan geldi. Eski yönetimin adamları olarak görüldük. İlk iş bizi kadro dışı bıraktılar. Bunu sosyal medyadan öğrendim. Tamamen finansal sebepler. Bizi doğrudan yollayabileceklerini sandılar. Ama sözleşmelerimiz vardı. Kulübe büyük zarar verdiler. 1 yılda 2 başkan, 5-6 teknik direktör gördüm. Çok kötü bir dönemdi."

"LYON'DAN SONRA EN ÇOK BAĞLANDIĞIM KULÜP BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş'la olan bağını "çılgın bir hikaye" olarak nitelendiren Ghezzal, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'tan ayrılmak buruk oldu. Lyon'dan sonra en çok bağlandığım kulüptü. Taraftar sevgisini bu kadar hissettiğim başka bir yer olmadı. Şampiyonluğu getiren penaltı golünü atan bendim. Gerçekten çılgın bir hikayeydi. Taraftarlar uzun zamandır bu şampiyonluğu bekliyordu. O yüzden o an hafızalara kazındı.

Taraftarlardan gördüğüm bu sevgi, beni en çok etkileyen şey oldu bu kulüpte. Belki de Lyon'da eksik kalan buydu. Lyon kalbimin takımı, beni yetiştiren kulüp, ama taraftarlarla ilişkide hep biraz mesafe vardı. Beşiktaş'ta ise bunun bin katını gördüm."

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