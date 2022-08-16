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Spor

Rachid Ghezzal'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile 3-3 berabere kalınan maçta sakatlanarak oyundan ayrılan Rachid Ghezzal'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

16 Ağustos 2022 Salı 18:36 - Güncelleme:
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Beşiktaş'tan, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'in durumuna dair bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde;

Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir.

Cezayirli yıldız, son olarak Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasının devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı.

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