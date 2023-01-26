Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 27 Ocak Cuma günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal'in de son durumu belli oldu.
Vodafone Park'ta oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.
Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında oynayamayacak.
Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond takımdaki yerlerini alamayacak.
Öte yandan TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre Rachid Ghezzal, Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacak.
Sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın da yarın forma giymesi beklenmiyor.