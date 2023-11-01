Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu

Sezon başından bu yana sakatlıklardan kurtulamayan Beşiktaşlı futbolcular kervanına Rachid Ghezzal da eklendi.

Cezayirli oyuncu önceki akşam oynanan G.Antep karşılaşmasının 20. dakikasında kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Dün çekilen MR'ında sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Ghezzal'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

31 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlı formayla bu sezon 2, toplamda ise 14. kez sakatlık problemi yaşadı. Ghezzal, toplamda 37 maç kaçırırken 247 gününü sakat geçirdi.

Ayak tabanında metatars kemiklerinde ağrılar bulunduğu için ABD'de konunun uzmanı Duke Üniversitesi'nden Prof. Ned Amendola'ya ameliyat olan Cezayirli yıldız, ABD'de geçirdiği ameliyatın ardından 10 ay içinde 8 kez sakatlık yaşarken; ameliyatından önce ise kariyeri boyunca sadece 5 kez sakatlık yaşaması dikkat çekti.