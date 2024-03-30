Rachid Ghezzal'ın hedefi yeni sözleşme

Beşiktaş'ın yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, son yıllarda düşüş içindeydi. Bir türlü kendisinden beklenen çıkışı yapamayan deneyimli futbolcu, son dönemde büyük bir atak yaptı.

HEDEFİ YENİ SÖZLEŞME

Milli arayı iyi değerlendirip takım çalışmalarında formunu yüzde 100 seviyesine çıkaran başarılı futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında attığı golle yıldızını iyice parlattı. Ghezzal, kalan haftalarda klasını ortaya koyup yeni kontratı almak istiyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 25 maçta sahaya çıkan Ghezzal, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.