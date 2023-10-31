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Spor

Rachid Ghezzal'ın sakatlıklardan beli doğrulmuyor

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Beşiktaş'ta sakatlanan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılara geldiğinden bu yana 14. kez aynı problemi yaşadı.

31 Ekim 2023 Salı 12:59 - Güncelleme:
Rachid Ghezzal'ın sakatlıklardan beli doğrulmuyor
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Gaziantep FK karşısına 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal da sakatlandı.

20. dakikada kendini yere bırakan Cezayirli oyuncu, ligin 4. haftasında Sivasspor maçıyla 4.5 ay sonra sahalara dönmesine rağmen 58 gün sonra yeniden sorun yaşadı.

14. KEZ SAKATLANDI

Siyah beyazlı formayla bu sezon ikinci, toplamda 14. kez problemle karşı karşıya kaldı.

37 MAÇ KAÇIRDI

Beşiktaş'ta 4'üncü sezonunun geçiren 31 yaşındaki sağ kanat, toplamda 37 maç kaçırırken 247 gününü sakat geçirdi.

Rachid Ghezzal bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 10 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 534 dakika süre alabildi.

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