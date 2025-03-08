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Spor

Radamel Falcao, aktif futbolculuk kariyerine son verdi

2019-2021 yılları arasında Galatasaray'da da form giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 39 yaşında yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 12:57 - Güncelleme:
Radamel Falcao, aktif futbolculuk kariyerine son verdi
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Bir dönem Galatasaray'ta da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından emeklilik kararını duyuran 39 yaşındaki Radamel Falcao, "Büyük oyuncularla aynı soyunma odasını paylaşma şansını yakaladım ve bana takım olmanın gerçek anlamını öğreten kulüplerin bir parçası oldum. Arjantin'de River Plate ile kupalar kazandım, Avrupa'da Porto ile unutulmaz geceler yaşadım, Atlético Madrid formasıyla sahaya gururla çıktım ve Monaco'nun yeniden yükselişinde yer aldım. Manchester United, Chelsea ve Galatasaray gibi tarihi kulüplerde oynayarak değerli deneyimler edindim. Rayo Vallecano'da ise saha içinde ve dışında bir aile buldum. Bugün, çocukken hayalini kurduğum formayı giyerek Millonarios'ta futbolun tadını aynı tutkuyla çıkarmaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

KARİYERİ

Radamel Falcao, kariyeri boyunca Galatasaray'ın yanı sıra River Plate, Porto, Atletico Madrid, Manchester United, Monaco, Chelsea, Rayo Vallecano ve son olarak Milloranios'ta forma giydi.

KAZANDIĞI KUPALAR

Porto'da 2'si lig şampiyonluğu ve 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 7 kupa kazanan Falcao, Monaco ile de bir lig şampiyonluğu kazandı. Atletico Madrid kariyerinde üç kupa kazanan Kolombiyalı oyuncu, İspanyol ekibiyle bir kez UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadı.

KULÜP KARİYERİ PERFORMANSI

Kulüp kariyerinde 616 maçta görev yapan Radamel Falcao, 313 gol ve 62 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Kolombiya Milli Takımı'nda ise 105 maça çıkan golcü futbolcu, rakip fileleri 36 kez havalandırdı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ise 40 resmi maçta 20 gol attı.

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