Radamel Falcao Bebek’te evlendi!

Kolombiyalı golcünün eşinin instagramdan paylaştığı evin yeşiller içinde olması dikkat çekti. Şu ana kadar beklenen performansı gösteremeyen ve sakatlığı bulunan Falcao’nun tedavisine devam ediliyor. Henüz takımla çalışmalara başlamayan golcü futbolcunun Demir Grup Sivas maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.