Radamel Falcao Bebek’te evlendi!
Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan transfer ettiği Radamel Falcao, Bebek’teki yeni evinin görüntülerini eşi Lorolei Taron vasıtasıyla kamuoyuyla paylaştı.
- Star Spor
Kolombiyalı golcünün eşinin instagramdan paylaştığı evin yeşiller içinde olması dikkat çekti. Şu ana kadar beklenen performansı gösteremeyen ve sakatlığı bulunan Falcao’nun tedavisine devam ediliyor. Henüz takımla çalışmalara başlamayan golcü futbolcunun Demir Grup Sivas maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.
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