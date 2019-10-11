22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8485
  • 6,4547
  • 281.996
  • 98780.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Radamel Falcao Bebek’te evlendi!

Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan transfer ettiği Radamel Falcao, Bebek’teki yeni evinin görüntülerini eşi Lorolei Taron vasıtasıyla kamuoyuyla paylaştı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kolombiyalı golcünün eşinin instagramdan paylaştığı evin yeşiller içinde olması dikkat çekti. Şu ana kadar beklenen performansı gösteremeyen ve sakatlığı bulunan Falcao’nun tedavisine devam ediliyor. Henüz takımla çalışmalara başlamayan golcü futbolcunun Demir Grup Sivas maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar'ın yoğun diplomasi trafiği

Bakan Akar'ın yoğun diplomasi trafiği

Terör örgütünden hain saldırı! Biri bebek, 7 şehidimiz var

Terör örgütünden hain saldırı! Biri bebek, 7 şehidimiz var

Türkiye'den BMGK'ye "Maraş" tepkisi

Türkiye'den BMGK'ye 'Maraş' tepkisi

Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi

Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi

Harekata yönelik utanmaz protestoya gözaltı!

Harekata yönelik utanmaz protestoya gözaltı!

Trump çelişkili açıklamalarına devam ediyor! 3 seçenek var

Trump çelişkili açıklamalarına devam ediyor! 3 seçenek var

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Komandolar Fırat´ın doğusuna böyle girdi

Komandolar Fırat´ın doğusuna böyle girdi

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması 2019 finalistleri belli oldu

Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması 2019 finalistleri belli oldu

Olay Rusya'da geçiyor! Terk edilmiş gizemli yerler...

Olay Rusya'da geçiyor! Terk edilmiş gizemli yerler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA