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Radamel Falcao: Bütün çabalar, benim dik duruşum, hiçbiri boş değilmiş

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, sarı - kırmızılı takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

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Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucunda Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Galatasaray'a gelerek doğru karar verdiğini söyledi.

"ÇABALAR, DİK DURUŞUM, BOŞA DEĞİLMİŞ"

Galatasaray'a gelmek için çaba gösterdiğini ve dik duruş sergilediğini söyleyen Falcao, "Bugün bir daha gördüm ki verilen bütün çabalar, benim dik duruşum, hiçbiri boş değilmiş. İnanılmaz önemli bir ana tanıklık ettim. Hayatımdaki en önemli anlardan biriydi." ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kasımpaşa maçından sonra Club Brugge'la Belçika'da karşılaşacak olan Aslan, Kasımpaşa engelini kayıpsız atlatarak, Şampiyonlar Ligi'ne moralli gitmenin hesaplarını yapıyor. Oyuncularından maç maç düşünmelerini isteyen teknik direktör Fatih Terim, yeni transferleri de ilk kez taraftara izletmek istiyor. Yaklaşık 10 gün antrenmanlara çıkan Radamel Falcao'nun yanı sıra cezalı Seri'nin yokluğunda orta sahada Lemina'yı da hazır gören deneyimli teknik adam, bu oyunculara ilk 11'de görev verecek. 

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