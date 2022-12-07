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  • Radamel Falcao: Galatasaray'ın stadına yeniden döndüğüm için çok mutluyum
Spor

Radamel Falcao: Galatasaray'ın stadına yeniden döndüğüm için çok mutluyum

Kulüpler Birliği Vakfı'nın La Liga ile işbirliği nedeni ile Türkiye'ye gelen Rayo Vallecano'nun yıldız oyuncusu Radamel Falcao, Galatasaray dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

7 Aralık 2022 Çarşamba 23:10 - Güncelleme:
Radamel Falcao: Galatasaray'ın stadına yeniden döndüğüm için çok mutluyum
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Kulüpler Birliği Vakfı ve LaLiga iş birliğinde düzenlenen Dostluk Turnuvası kapsamında Galatasaray ve Rayo Vallecano 3 Aralık'ta karşı karşıya gelmiş, sarı-kırmızılılar rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

Kariyerini Rayo Vallecano'da sürdüren Galatasaray'ın eski golcüsü Radamel Falcao, mücadelede süre almazken tecrübeli golcü La Liga'nın Türkiye hesabının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın sevgisini yakından hissettiğini belirten Falcao, "Galatasaray'ın stadına yeniden döndüğüm için çok mutluyum. Tutkulu ve sevgi dolu taraftarlarla yeniden buluştuğum için de. Bu sevgiyi burada oynadığım 2 sezon boyunca yakından hissettim. Bu nedenle döndüğüm için çok mutluyum." dedi.

La Liga'yla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Falcao, "La Liga futbolun çok iyi oynandığı bir lig. Kazanmak için sahaya çıkan takımlardan oluşan ve bu nedenle her maçın oldukça zor. Bu da bana büyük bir keyif veriyor." dedi.

Rayo Vallecano formasıyla bu sezon 12 maçta süre alan Radamel Falcao 2 gol kaydetti.

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