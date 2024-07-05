Radamel Falcao geleceği için kararını verdi!

Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan ve "El Tigre" lakabıyla bilinen 38 yaşındaki Kolombiyalı ünlü forvet Radamel Falcao, kariyerinin son demlerini ülkesinde geçirmeye karar vererek Kolombiya Premier Ligi takımlarından Millonarios FC ile sözleşme imzaladı.

Mavi beyazlı takıma gönül veren onlarca taraftarın ilgisi karşısında kaldığı otelin önüne çıkarak onları selamlayan Falcao'nun çok heyecanlı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Kolombiyalı ünlü forvet, profesyonel kariyerinde ilk kez ülkesine dönmüş oldu. El Tigre, 2021'den beri İspanyol kulübü Rayo Vallecano'da top koşturuyordu.