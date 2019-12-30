TM Dijital Haber Merkezi 30.12.2019 11:17 - Güncelleme: 30.12.2019 11:17

Sezon başında yaklaşık 1,5 aylık bekleyişin ardından Türkiye’ye gelen ve Galatasaray camiasını ayağa kaldıran Radamel Falcao’nun gidişine onay çıktı.





FALCAO'NUN YAŞAYACAĞI EN UFAK SAKATLIK GALATASARAY'I YARI YOLDA BIRAKIR





Yaşadığı sakatlık problemleri yüzünden camianın gözünden düşen ve Fatih Terim’in uzun vadede düşünemediği Kolombiyalı yıldız için Amerika, Avrupa, Güney Amerika kulüplerinden ciddi teklifler gelirken, yönetimin bu teklifleri değerlendireceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde eski kulübü River Plate’le temas kuran, İnter Miami tarafından yakından takip edilen Radamel Falcao son oynanan Antalyaspor maçında iki gol atmasına rağmen tecrübeli futbolcunun fizik olarak hazır görünmemesi dikkatlerden kaçmazken mücadele gücü hayli zorlu, her haftası çetin geçecek ikinci yarı öncesi güven vermeyen futbolcuya 7 milyon Euro ödenecek olması da Galatasaray’a ‘ayrılık’ hesapları yaptırıyor.





Süper Lig’in ilk yarısında sadece 11 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 4 gol attı.