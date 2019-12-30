İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9499
  • EURO
    6,6632
  • ALTIN
    289.135
  • BIST100
    114423
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Falcao'nun takımdan ayrılmasına onay verildi
Spor

Galatasaray'da Falcao'nun takımdan ayrılmasına onay verildi

Süper Lig'in ilk yarısını sakatlık problemleriyle geçiren ve sadece 11 maçta forma giyen Radamel Falcao'nun takımdan ayrılmasına onay verildi.

TM Dijital Haber Merkezi30.12.2019  11:17 - Güncelleme: 30.12.2019  11:17
Sezon başında yaklaşık 1,5 aylık bekleyişin ardından Türkiye’ye gelen ve Galatasaray camiasını ayağa kaldıran Radamel Falcao’nun gidişine onay çıktı.


FALCAO'NUN YAŞAYACAĞI EN UFAK SAKATLIK GALATASARAY'I YARI YOLDA BIRAKIR


Yaşadığı sakatlık problemleri yüzünden camianın gözünden düşen ve Fatih Terim’in uzun vadede düşünemediği Kolombiyalı yıldız için Amerika, Avrupa, Güney Amerika kulüplerinden ciddi teklifler gelirken, yönetimin bu teklifleri değerlendireceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde eski kulübü River Plate’le temas kuran, İnter Miami tarafından yakından takip edilen Radamel Falcao son oynanan Antalyaspor maçında iki gol atmasına rağmen tecrübeli futbolcunun fizik olarak hazır görünmemesi dikkatlerden kaçmazken mücadele gücü hayli zorlu, her haftası çetin geçecek ikinci yarı öncesi güven vermeyen futbolcuya 7 milyon Euro ödenecek olması da Galatasaray’a ‘ayrılık’ hesapları yaptırıyor.


Süper Lig’in ilk yarısında sadece 11 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 4 gol attı.

Kızını taciz eden şahsa anneden yumruk

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SSK emeklisine 4 müjde birden
SSK emeklisine 4 müjde birden

SSK emeklisine 4 müjde birden

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar
CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'
'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

Türkiye’nin otomobiline talep yağıyor!
Türkiye’nin otomobiline talep yağıyor!

Türkiye’nin otomobiline talep yağıyor!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.