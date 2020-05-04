04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:18 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:18

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao hakkında River Plate'den yeni bir açıklama daha geldi. Kulüp yöneticisi Enzo Francescoli, "Herkes hayal kurmakta serbet ancak Falcao, Higuain ya da şu anda Avrupa'da olan herhangi bir oyuncunun geri dönme ihtimali, bizim futbolumuzla onların içinde bulunduğu durum arasındaki inanılmaz korkunç fark nedeniyle çok düşük" dedi.

"ARKALARINDA BIRAKMALARI"

Ben her zaman geri dönebilecek oyuncuları söyledim ancak bir oyuncunun buraya geri dönmesi için çok zorlu bir yol var. Birçok şeyi arkalarında bırakmaları gerekiyor. Kulüp olabilecek her şeyi yapar ancak bizim elimizde olmayanlar da var. Kısacası, bu durumlar daha çok oyuncuya bağlı.

"KAPILARIMIZ AÇIK"

River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio da bir radyo programına bağlanarak, Falcao ile ilgili, "Onunla konuşmadık ancak bize gelmek istiyorsa, kapılarımız sonuna kadar açık" ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK 5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı Kolombiyalı oyuncu yıllık 5 milyon euro garanti ücret alıyor. Takımın maliyetini düşürmek isteyen sarı-kırmızılılar da tüm oyuncular için gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.